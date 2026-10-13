Откриха мъртъв мъж в багажника на кола в Димитровград, задържани са съпругата и детето му

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Труп на 67-годишен мъж е открит в багажника на мерцедес, който е самокатастрофирал късно снощи в Димитровград, съобщиха от ОДМВР - Хасково.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23:40 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че автомобилът се е ударил в контейнер за отпадъци.

След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника те се натъкнали на тялото на мъж, завито в одеяло.

Установена е самоличността на починалия – 67-годишен жител на Димитровград.

В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетното момче е предоставена полицейска закрила.

Работата по случая продължава. Предстои разследващите да изяснят всички обстоятелства около смъртта на мъжа и евентуалната роля на задържаните.