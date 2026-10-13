Адвокатката на Славчо Мегеров поиска съдът в Пловдив да изгони присъстващите при гледане на мярката му

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Да не се разгласяват подробности за здравословното състояние на обвинения в убийството на Илиян Филипов и това на близките му, настоя защитничката

И второто заседание за определяне на мярката за неотклонение на обвинения в убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров се гледа под секрет.

Адвокатката му Диляна Агова поиска Апелативният съд да изгони присъстващите, за да не се разгласяват подробности за здравословното му състояние и това на близките му.

Преди старта на заседанието съдебният състав отчете, че адвокатката на Мегеров е чела материалите с друг човек и поиска да знае кой е бил той.

Защитничката обясни, че ѝ е било отказано да снима материалите, за да се запознае и обвиняемият с тях.

"Имам много стажанти в кантората и при положение, че съм принудена да преписвам ред по ред материалите, не видях пречка да взема един от тях, за да ми помогне", отговори Диляна Агова.

Съдия Елена Захова отново я попита кой точно е бил с нея, но тя заяви, че на този етап не смята да отговаря. Съдията докладчик обясни, че съдът е позволил на защитничката да се запознае с материалите по делото като отговор на твърденията, че е ограничено правото на защита на Мегеров.

Заседанието в момента върви при закрити врати.

Убийството на бизнесмена стана в малките часове на 30 септември. Според обвинението Мегеров прострелял бизнесмена на стълбището в кооперацията, където живее бременната приятелка на Филипов, след което избягал. Заподозреният беше установен и арестуван в София.