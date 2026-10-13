Сирийци и египтяни са част от екипажа на втория ударен кораб, петима са спасени

Екипажът на втория ударен кораб край Крапец е бил 18 души, от тях предимно сирийски граждани, както и трима египтяни. Евакуирани са петима души, издирват се останалите от екипажа.

Това заяви главният секретар на МВР Любомир Николов след спасителните операции тази вечер.

Сред спасените от първия кораб има осем азербайджанци и седем украинци.

„И тази нощ доказахме, че държавата работи като едно цяло", каза Любомир Николов.

По думите му веднага след получаването на сигнала е бил сформиран оперативен щаб с участието на областния управител на Варна, директора на „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов и директора на ОДМВР – Варна старши комисар Живко Желев.

При много тежки метеорологични условия служители на „Гранична полиция" са достигнали до първия кораб и са спасили 15 моряци – осем азербайджанци и седем украинци.

Осмината от тях са настанени във варненски болници – петима в МБАЛ „Св. Анна", а трима във Военноморската болница. Останалите моряци са придружени от служители на ОДМВР – Варна, като предстои да бъдат разпитани за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Около четири часа след първия сигнал властите получили информация за бедстващ екипаж на друг кораб, намиращ се на около 17–18 морски мили от брега. Към момента не може категорично да се потвърди, че плавателният съд е потънал, но връзка с него няма.

Петима моряци от втория кораб са били спасени от преминаващи търговски плавателни съдове. След приключването на първата спасителна операция катер на „Гранична полиция" се е насочил към мястото, за да прибере и останалите оцелели.

По информация на Любомир Николов в екипажа на втория кораб има предимно сирийски граждани, както и трима египтяни. По първоначални данни общият състав на екипажа е 18 души. Спасените ще бъдат временно настанени в България, а с тях ще се проведат разговори, за да бъдат установени всички факти и обстоятелства около случилото се.

Главният секретар на МВР съобщи още, че институциите обсъждат конкретни мерки за повишаване на сигурността по Черноморското крайбрежие. Водят се разговори с международни партньори за евентуална подкрепа, включително финансиране и обмен на опит за оборудване с антидрон системи и други защитни средства.

„Именно това е целта на системата, с която искаме да оборудваме черноморските ни брегове – предварително да засича наличието на подобни устройства", обясни Николов.

По думите му идеята е да се изгради възможност за по-ранно установяване на дронове и за предприемане на мерки за защита на българската черноморска граница.