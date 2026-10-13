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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23724352 www.24chasa.bg

Двама арестувани за кражба на кола

Тони Маскръчка

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Двама души са арестувани за кражба на лек автомобил. В сутрешните часове в понеделник в РУ-Гоце Делчев е получено съобщение, че от 15:30 часа в събота до 06:00 часа в понеделник е отнет противозаконно лек автомобил „Фиат". Колата е била паркирана в района на ул. „Добруджа" в гр. Гоце Делчев, отключена и с поставен ключ в контакта.

Полицейски служители са предприели незабавни действия, в резултат на които автомобилът е открит в района на разклона за с. Пирин, общ. Сандански. Като съпричастни към извършеното деяние са установени 27-годишен мъж от с. Места, общ. Банско и 50-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. Двамата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

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