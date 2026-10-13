Канабис и незаконна пушка откриха във вила край с. Влахи. При проведени действия по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, в понеделник в местността „Върбите", землище на с. Влахи полицейски служители на РУ-Сандански проверили дървена постройка. Тя е била обособена като вила и обитавана от 66-годишен мъж от с. Струмяни.

В постройката те открили ловна пушка и около 10 патрона, за които не са предоставени необходимите документи за притежание и съхранение. Под навес пък е намерен хартиен чувал, съдържащ около 190 грама сух канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.