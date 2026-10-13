Мъж хвърля мотор в дере, за да избяга от полицията

Мъж хвърлил мотор в дере, за да избяга от полицията. Инцидентът станал в понеделник вечерта в гр. Бобов дол, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Водачът на мотоциклет, движещ се от кв. „Южен" към кв. „Христо Ботев", не се е подчинил на подадени от полицейски екип сигнал за спиране. Пресякъл е платното за движение, изоставил е мотоциклета в крайпътното дере и е избягал.

Проверка установила, че изоставеният мотоциклет не е регистриран по законовия ред. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомена е прокуратурата.