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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23724470 www.24chasa.bg

Разследват пожара в дома за възрастни във Варна, при който загина жена

Надежда Алексиева

[email protected]

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Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство за пожара в дом за настаняване на възрастни хора, при който загина 76-годишна жена. Разследването трябва да изясни причините за възникването на огъня и обстоятелствата около смъртта ѝ.

Сигналът за пожар в стая на дома е подаден около 3 ч. на 13 октомври. След пристигането на екипите на пожарната и потушаването на пламъците е установено, че жената, която обитавала помещението, е починала. Други две жени, намирали се в стаята, са пострадали и са настанени в болница.

Предстои да бъдат назначени пожаротехническа и съдебномедицинска експертизи, които да помогнат за изясняване на причините за инцидента и настъпилата смърт.

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна.

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