Антон Златанов: Гранична полиция е готова с концепция за защита от дронове в Черно море

Технологиите за противодействие са скъпи, а нападателните дронове се развиват по-бързо, каза директорът на „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов във Варна

Гранична полиция има готова концепция за техническите средства, необходими за охраната на морските ни граници и противодействието на дронове. Това заяви във Варна директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов след спасителната операция на два кораба в Черно море.

„Ние чисто като стратегия знаем много добре от какви системи имаме нужда и те са вече посочени и се разработват", обясни Златанов. По думите му обаче технологиите са изключително скъпи и се развиват с много бързи темпове.

Той подчерта, че дроновете могат да бъдат въздушни, надводни и подводни, а за всеки вид е необходимо различно противодействие. То може да бъде електронно, чрез заглушаване, или кинетично.

„Нападателната технология се развива по-бързо, отколкото противодействието. И противодействието винаги е по-скъпо и е крачка след дроновете", каза директорът на „Гранична полиция". Според него това е проблем не само за България, а за целия свят.

Златанов уточни, че службите, които отговарят за териториалното море, разполагат с интегрирани радиолокационни системи. Те позволяват наблюдение на корабите, лодките и яхтите, които влизат, излизат или се движат в българските териториални води, чрез техните транспондери и комуникационни средства. Съществуващите системи обаче са предназначени основно за мирно време.

Според него бъдещите системи за охрана трябва да бъдат единни и интегрирани на европейско ниво, за да могат България и Румъния да действат съвместно по охраната на външната граница на ЕС в Черно море. Българските гранични полицаи си партнират и с турските си колеги. От днес в южната част на българското Черноморие започва едноседмично съвместно морско обучение с Турция, включващо обмен на два различни кораба.

Златанов разказа, че граничните полицейски кораби дежурят денонощно и реагират незабавно при сигнали за бедстващи плавателни съдове. При спасителната операция край българското Черноморие обаче екипите са работили при изключително тежки условия.

„Въпреки че тук, в района на пристанището, морето е спокойно, навътре, там, където е инцидентът, вълнението е малко над 4 бала", посочи той.

Екипажът на граничния катер е тръгнал с основен акцент върху безопасността на плавателния съд и собствените си служители. Въпреки риска катерът е извършил прецизни маневри, за да се доближи до бедстващия кораб и да прехвърли моряците.

Спасените от първия кораб са били свалени на пристанището във Варна около два часа след операцията, за да бъдат поети от медицинските екипи.

Докато приключвала смяната на граничните полицаи, постъпил сигнал за втория кораб. Петима моряци бедствали в морето, плаващи върху различни предмети, след като били спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Граничният катер бил изпратен да ги прибере.

„Колегите без никакво колебание тръгнаха към спасяването на тези петима бедстващи в морето моряци", заяви Златанов.

Вълнението е било над 4 бала и приближаването на двата плавателни съда, както и прехвърлянето на хората, е изисквало особено прецизни маневри.

„Когато има бедстващи хора, нашият приоритет е тяхното спасяване", подчерта директорът на „Гранична полиция".

Златанов посочи, че едва след приключването на спасителните действия ще се разговоря отново с моряците, предстоят анализи и разследвания. По думите му Черно море вече не е спокойното пространство, което беше доскоро, а службите трябва да се адаптират към новите заплахи.