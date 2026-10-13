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Николай Нанков: Дали пък не ни подготвят за втора "Виденова зима"?

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Николай Нанков

"Помните ли времената на партийните мнозинства при Виденов и Костов, когато сини и червени последователно се обвиняваха, че с "гилотината на мнозинството" затриват парламентаризма?", това написа депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във фейсбук профила си. 

Ето какво още пише той: 

Е, и при Прогресивна България е същото - днес депутатите им провалиха заседание, свикано с подписите на народни представители от опозицията. Явно не уважават духа на Конституцията, според която България е парламентарна република. Но успешно възраждат духа на онези времена.

А дали пък не ни подготвят за втора "Виденова зима"?

Николай Нанков

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