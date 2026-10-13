И Апелативният съд в Пловдив отказа да пусне Славчо Мегеров, пистолетът още се търси

- Отрили оръжия в блока на сестра му, но не били свързани с убийството на Филипов
- С жертвата имат неуредени финансови отношения не са само от залози, но и от строителен бизнес, посочи прокурорът Иван Даскалов
Обвиненият за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров остава зад решетките, отсече Апелативният съд в Пловдив, председателстван от Елена Захова. Тя е категорична, че излизането му на свобода крие риск да извърши ново престъпление или да избяга.
Задържаният все още не е дал обяснения и не се признава за виновен. Според адвоката му Диляна Агова той е изкупителна жертва.
"Няма данни оръжията, открити в общите части на блока, в който живее сестрата на Славчо Мегеров, да са свързани с убийството на Илиян Филипов", категорична е тя.
Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен.
"Има открито оръжие, чието изследване тече в момента и не е сигурно дали е свързано или не", заяви прокурор Иван Даскалов. По думите му то е открито в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, но спорният въпрос е дали то е било общо помещение, или е ползвано само от нея.
Прокурорът изтъкна, че неуредените финансови отношения между Филипов и Мегеров не са само от залози, а и от строителен бизнес. "Били са съдружници, това е ясно", каза Даскалов. Той заяви, че е представил още доказателства днес, но отказа да ги посочи.
След съвещание съдебният състав прие, че искането на защитата за промяна на мярката е неоснователно. Съдия Елена Захова заяви, че новите доказателства надграждат обоснованото предположение за авторство на Мегеров. Тя отново изтъкна, че минималното наказание, което би получил обвиняемият при евентуална осъдителна присъда е 15 г. затвор. Захова подчерта, че Славчо Мегеров е реабилитиран за всичките си осъждания и трябва да се третира като човек с чисто криминално минало. Заради механизма на извършване на престъплението обаче трябвало да се приеме, че съществува опасност от укриване или извършване на друго престъпление. Доказателствата по делото сочат, че убийството е много добре планирано и организирано. Елена Захова беше категорична, че единствено "задържане под стража" ще изпълни целите на мярката за неотклонение.
Славчо Мегеров е посочил като причина да бъде освободен здравословното си състояние и това на близките си. Той е бил изписан от болница през 2024-а, а тази година си е направил изследвания, но съдът не вижда пречка да бъде оставен в ареста. "Следва да се отбележи, че ако здравословното му състояние се влоши, въпросът за мярката за неотклонение може да се пререши", каза съдията. И добави, че обвиняемите могат да бъдат изпратени в болница, ако има нужда от това. А здравословните проблеми на близките на Мегеров са били налице и когато той е извършил деянието, но не са го спрели.
Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.