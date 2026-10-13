И Апелативният съд в Пловдив отказа да пусне Славчо Мегеров, пистолетът още се търси

Отрили оръжия в блока на сестра му, но не били свързани с убийството на Филипов

С жертвата имат неуредени финансови отношения не са само от залози, но и от строителен бизнес, посочи прокурорът Иван Даскалов

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов Славчо Мегеров остава зад решетките, отсече Апелативният съд в Пловдив, председателстван от Елена Захова. Тя е категорична, че излизането му на свобода крие риск да извърши ново престъпление или да избяга.

Задържаният все още не е дал обяснения и не се признава за виновен. Според адвоката му Диляна Агова той е изкупителна жертва.

"Няма данни оръжията, открити в общите части на блока, в който живее сестрата на Славчо Мегеров, да са свързани с убийството на Илиян Филипов", категорична е тя. Адвокатът на Мегеров Диляна Агова. Снимка: Никола Михайлов

Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен.

"Има открито оръжие, чието изследване тече в момента и не е сигурно дали е свързано или не", заяви прокурор Иван Даскалов. По думите му то е открито в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, но спорният въпрос е дали то е било общо помещение, или е ползвано само от нея.

Прокурорът изтъкна, че неуредените финансови отношения между Филипов и Мегеров не са само от залози, а и от строителен бизнес. "Били са съдружници, това е ясно", каза Даскалов. Той заяви, че е представил още доказателства днес, но отказа да ги посочи. Прокурорът Иван Даскалов Снимка: Никола Михайлов

След съвещание съдебният състав прие, че искането на защитата за промяна на мярката е неоснователно. Съдия Елена Захова заяви, че новите доказателства надграждат обоснованото предположение за авторство на Мегеров. Тя отново изтъкна, че минималното наказание, което би получил обвиняемият при евентуална осъдителна присъда е 15 г. затвор. Захова подчерта, че Славчо Мегеров е реабилитиран за всичките си осъждания и трябва да се третира като човек с чисто криминално минало. Заради механизма на извършване на престъплението обаче трябвало да се приеме, че съществува опасност от укриване или извършване на друго престъпление. Доказателствата по делото сочат, че убийството е много добре планирано и организирано. Елена Захова беше категорична, че единствено "задържане под стража" ще изпълни целите на мярката за неотклонение. Съдия Елена Захова заяви, че новите доказателства надграждат обоснованото предположение за авторство на Мегеров Снимка: Никола Михайлов

Славчо Мегеров е посочил като причина да бъде освободен здравословното си състояние и това на близките си. Той е бил изписан от болница през 2024-а, а тази година си е направил изследвания, но съдът не вижда пречка да бъде оставен в ареста. "Следва да се отбележи, че ако здравословното му състояние се влоши, въпросът за мярката за неотклонение може да се пререши", каза съдията. И добави, че обвиняемите могат да бъдат изпратени в болница, ако има нужда от това. А здравословните проблеми на близките на Мегеров са били налице и когато той е извършил деянието, но не са го спрели.

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.