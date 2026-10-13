ГЕРБ: Радев да се обади на Путин, Митрофанова не му е на нивото

Премиерът Румен Радев да се обади на руския президент Владимир Путин или говорителя на правителството Дмитри Песков, а не посланичката Елеонора Митрофанова, призоваха ГЕРБ. Те искат и извънредно заседание на парламента, на което управляващите да дадат повече информация за новата руска атака с дронове.

"Всеки, който поне малко разбира от международни отношения и дипломатически протокол, знае, че посланикът не е равен на премиера. Има други нива, които да се задействат преди това в МВнР по подходящ начин да се заяви позицията на държавата - демарш, официална нота. Миналата година, когато ГЕРБ управляваше, такива инциденти не е имало и това не е случайно, а на факта, че сме употребявали всичка национални и международни инструментариуми да заявим, че няма да толерираме подобно поведение в близост до нашите граници", заяви депутатът и бивш външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев по повод снощните атаки над още два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Тази сутрин премиерът Радев събра Съвета по сигурността към Министерския съвет и в началото на заседанието обяви, че е привикал руската посланичка Елеонора Митрофанова. Преди малко Нова тв съобщи, че двамата вече са се срещнали.

Георгиев обясни, че премиерът Румен Радев е трябвало още миналата седмица да се обади на Путин или наа Песков и да попита руски ли са дроновете. Това направи турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Първите два атакувани кораба миналия вторник бяха на турски компании.

Увеличено предно присъствие, наблюдение - нищо от това не е направено. Премиерът ще вика Митрофанова. Това не е триумф на дипломацията. Къде е външният министър? Къде е тя, къде се намира точно? Дъното на Черно море се е превърнало в чакалня на българската дипломация, коментира депутатът Даниел Митов.

Засега няма информация външната министърка Велислава Петрова да е предприела действия след атаката. Само написа в "Х", че "повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи".

ГЕРБ ще настояват за извънредно заседание на парламента, на което управляващите да дадат повече информация за атаката.