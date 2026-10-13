До 12 години затвор грозят шофьорите на камионите с кокаин, хванати край Ловеч

"Продължава разследването по образуваните две досъдебни производства, които се разследват от ГДБОП под надзора на Окръжна прокуратура – Ловеч", каза наблюдаващият прокурор Светла Иванова. Тя поясни, че те са образувани за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в големи размери. Законът предвижда наказание от 3 до 12 години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 50 000 лв., приравнени в евровата им равностойност.

Към момента по Закона за МВР, т.е. за 24 часа, са задържани двамата шофьори на двата камиона. Ще се преценява следва ли да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение в Окръжен съд – Ловеч.

Прокурор Иванова каза още, че доколкото й е известно, шофьорите не са от Ловеч и нямат нищо общо с комбината, в който са транспортирали месо. И допълни, че вероятно се касае за външни фирми, доставчици, които нямат нищо общо с месопреработвателния завод.

Над 200 кг марихуана и 10 кг пакети с вещество, реагиращо на кокаин, бяха открити в два български камиона, превозващи сурово месо за месокомбината в Ловеч.

В ремаркето на единия камион, в тайник на тавана, са намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис, като всеки от тях е с грамаж над един килограм. Във втория камион, сред легалния товар, са открити седем пакета с вещество, реагиращо на кокаин.