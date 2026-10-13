Радев говорил с Рюте и Фон дер Лайен за ударените кораби в Черно море

Премиерът Румен Радев е разговаря с генералния секретан на НАТО Марк Рюте и с председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен по повод ударените кораби в Черно море в нощта срещу вторник.

Радев е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Лидерите на ЕС и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство.

Радев ще инициира и разговори с Румъния и Турция за общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Той ще постави темата и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.