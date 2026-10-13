Взривът от потъналия край Крапец кораб е бил чут и в Шабла

Силен взрив, свързан с потъването на кораб в Черно море край Крапец, е бил чут и в Шабла около час след полунощ. Това съобщи кметът на общината Мариян Жечев пред БНТ. По думите му инцидентът буди притеснения заради възможните икономически последици за района.

"Информацията при нас е, че един часа след полунощ има информация за силен взрив, който се чува в района на общината и последващата информация, че източно от Крапец в изключителното икономическо пространство на България е потънал кораб и тече спасителна операция." По думите му е притеснително случващото се и може да се отрази икономически върху района.