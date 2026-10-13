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Илияна Йотова: Спешно трябва да се изпълнят препоръките от КСНС

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Президентът Илияна Йотова

Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките от проведения на 07.10.2026 г. Консултативен съвет за национална сигурност. 

Това се казва в позиция на президентката Илияна Йотова по повод двата ударени кораба в Черно море тази нощ. 

"България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право", пише още в позицията. 

Двата търговски кораба в нощта срещу вторник бяха атакувани в прилежащата зона на страната ни в Черно море. Корабът „CHELSEA 3" под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна. 

Първоначално не беше ясно чий е вторият ударен кораб, смяташе се, че това е плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD. От позицията на Йотова става ясно, че вторият ударен кораб е лаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб „HS Dignity". Той е потопен на 15 морски мили източно от Крапец.

Ето какво още се казва в позицията ѝ:

След бързата реакция на Морския координационен спасителен център във Варна целият екипаж на първия кораб е спасен, както и моряци от втория кораб. Всички усилия на българската държава, с участието на Въоръжените сили, Гранична полиция и Изпълнителна агенция „Морска администрация", са насочени към търсене и спасяване на оцелели.

България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона.

Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. 

Президентът Илияна Йотова

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