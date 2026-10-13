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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23724978 www.24chasa.bg

Асен Василев иска проверка на запасите от горива след новата атака в Черно море

Весела Бачева

[email protected]

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Снимка: Юлиян Савчев

За незабавна проверка на запасите от петрол и гориво на територията на страната настояха от "Продължаваме промяната" след новата атака с дронове в българската икономическа зона в Черно море снощи. Партията искат още да се запасите, които са извън страната, да влязат в България, както и директни разговори с Гърция и Турция за алтернативни маршрути на доставките.

"Държавата първо да спре да се преструва, че проблем няма. При предишните атаки Радев каза, че това не било достатъчно сериозен инцидент - надявам се в момента да е достатъчно сериозен инцидентът", каза той. Василев подчерта, че страната ни трябва да поиска помощ от съюзниците ни в НАТО, както и да се задействат плановете, изготвени от 2022 г., а именно какво става, ако Черно море е затворено за корабоплаване", каза лидерът на "Промяната" Асен Василев. 

Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев
Снимка: Юлиян Савчев

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