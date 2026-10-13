Радев казал на Митрофанова, че нямаме доказателства за произхода на дроновете, но нямало логика да са украински

Митрофанова: Атаките може и да са провокация от трети страни

Премиерът Румен Радев, който днес се срещна с руската посланичка Елеонора Митрофанова, подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Срещата се проведе по-рано днес по повод атаките с дронове срещу търговски кораби в близост до българските териториални води, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Посланик Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Премиерът Радев подчерта, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно със съюзниците си от ЕС и НАТО за установяване на истината.

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас.

По време на разговора премиерът Радев подчерта, че България ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море.