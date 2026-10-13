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С тържество пред Община Русе откриват 77-ия творчески сезон на детския център

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На 17 октомври /събота/ от 11 ч. пред Община Русе Общинският детски център за култура и изкуство ще открие своя 77-и творчески сезон.

Празничният концерт ще представи пред публиката всички разнообразни и безплатни форми на извънучилищни занимания, които се предлагат в Центъра. На сцената ще се изявят Детска вокална група „Слънце", Клуб по спортни танци „Настроение", Детска театрална работилничка „Сладурите", Детски хор „Дунавски вълни", Студио за класически балет „Арт денс класик", танцов и хоров състав към Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница", Фолклорен танцов ансамбъл „Здравец", Школа по народни инструменти и Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче".

Водещи на концерта ще бъдат актьорите от Държавен куклен театръ Русе Йоланда Димова и Димитър Пишев.

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