76-годишната Даниела запалила цигара и така подпалила хосписа във Варна (Снимки)

76-годишната Даниела, която загина при пожар в дома за възрастни хора „Топла грижа 2" във Варна, е страдала от Алцхаймер и била настанена там само седмица преди трагедията. Жената запалила цигара в стаята си през нощта, а огънят обхванал помещението, съобщиха за „24 часа" от дома.

По вътрешните правила на социалното заведение цигарите и запалките се съхраняват на рецепцията. Те се предоставят на обитателите, които желаят да пушат, но само извън сградата.

Как обаче възрастната варненка се е сдобила с цигари и запалила цигара в стаята си, въпреки въведените ограничения, засега не е ясно. По случая тече проверка.

Сериозни са щетите в стаята на последния етаж, където е възникнал пожарът. Останалите 17 обитатели на дома не са били евакуирани от сградата, а са преместени в други стаи, далеч от задимения участък.