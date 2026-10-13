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76-годишната Даниела запалила цигара и така подпалила хосписа във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

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Даниела запалила цигара в стаята си въпреки забраната за пушене. Снимка: Надежда Алексиева

76-годишната Даниела, която загина при пожар в дома за възрастни хора „Топла грижа 2" във Варна, е страдала от Алцхаймер и била настанена там само седмица преди трагедията. Жената запалила цигара в стаята си през нощта, а огънят обхванал помещението, съобщиха за „24 часа" от дома.

По вътрешните правила на социалното заведение цигарите и запалките се съхраняват на рецепцията. Те се предоставят на обитателите, които желаят да пушат, но само извън сградата.

Как обаче възрастната варненка се е сдобила с цигари и запалила цигара в стаята си, въпреки въведените ограничения, засега не е ясно. По случая тече проверка.

Сериозни са щетите в стаята на последния етаж, където е възникнал пожарът. Останалите 17 обитатели на дома не са били евакуирани от сградата, а са преместени в други стаи, далеч от задимения участък.

Даниела запалила цигара в стаята си въпреки забраната за пушене.
Даниела запалила цигара в стаята си въпреки забраната за пушене.
Даниела запалила цигара в стаята си въпреки забраната за пушене.

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