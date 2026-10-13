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Моряк от ударения кораб "Челси 3": Руски дрон ни уцели три пъти

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Морякът от "Челси 3" Кадър: БНТ

"Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!". Това заяви пред БНТ моряк от ударения в нощта срещу вторник кораб CHELSEA 3. 

Двата търговски кораба в нощта срещу вторник бяха атакувани в прилежащата зона на страната ни в Черно море. Корабът CHELSEA 3 под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна.

Първоначално не беше ясно чий е вторият ударен кораб, смяташе се, че това е плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD. От позицията на президентката Илияна Йотова от по-рано днес става ясно, че вторият ударен кораб е плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб HS Dignity. Той е потопен на 15 морски мили източно от Крапец.

Екипажът на втория ударен кораб край Крапец е бил 18 души, от тях предимно сирийски граждани, както и трима египтяни. 

При много тежки метеорологични условия служители на „Гранична полиция" са достигнали до първия кораб и са спасили 15 моряци – осем азербайджанци и седем украинци.

Осмината от тях са настанени във варненски болници – петима в МБАЛ „Св. Анна", а трима във Военноморската болница. Останалите моряци са придружени от служители на ОДМВР – Варна, като предстои да бъдат разпитани за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Морякът от "Челси 3" Кадър: БНТ

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