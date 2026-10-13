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Проф. Мариела Генева подаде от ареста оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

Ваня Драганова

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Съдебната охрана извежда проф. Мариела Генева с белезници, наложен е постоянен арест. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Тя беше задържана миналия понеделник за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации

Проф. Мариела Генева-Попова е подала оставка като декан на Медицинския факултет от ареста. Тя е била приета незабавно, съобщиха за "24 часа" от Медицинския университет в Пловдив. 

Мариела Генева-Попова беше задържана миналия понеделник за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации като ръководител на Клиниката по ревматология. В сряда Окръжният съд в Пловдив я остави в ареста и в залата лекарката обяви, че ще напусне клиниката. Проверка на "24 часа" установи, че я подала заявление за напускане и на шефския пост в УМБАЛ "Свети Георги".

Ръководството на Медицинския университет обаче нямаше как да я освободи като декан, защото това е изборна длъжност. За временен ръководител беше определен проф. Павел Тимонов. 

Първоначално бяха задържани 10 души, прокуратурата повдигна на шестима от тях. Постоянен арест беше поискан за трима от обвинените, но здравословното състояние на един от тях се влоши и той беше освободен. Така към момента в ареста е само проф. Генева, зет й Адриан Белов е с парична гаранция от 10 000 евро. 

Според прокуратурата пациенти на клиниката са изписвани, преди да оздравеят, за да бъдат настанени нови, като за целта е взимана кръв от здрави лекари и санитари. Чрез фиктивните хоспитализации от касата са източени над 3 млн. евро. 

Съдебната охрана извежда проф. Мариела Генева с белезници, наложен е постоянен арест. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

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