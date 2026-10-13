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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23725633 www.24chasa.bg

В Казанлък откриха оръжеен арсенал след сигнал за наводнение от необитаем апартамент

Ваньо Стоилов

[email protected]

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На 12.10.2026 г., в 18:45 ч., в РУ-Казанлък е получен сигнал за спукан водопровод в апартамент в град Казанлък, на който собственика го няма, а апартаментите на съседите във входа се наводняват. При оказване на съдействие от полицейските служители в присъствието на представител на община Казанлък жилището е било отворено.

В една от стаите са забелязани пистолет и други метални предмети, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. Извършено е претърсване и изземване в апартамента, обитаван от 21-годишен мъж. Намерени и иззети са пружина за пистолет; мобилен телефон; пистолет; револвер; сигнален боеприпас; 2 метални тръби с дължина около 9 см и диаметър 12 мм.; 1 разглобен пистолет със срязана цев. Образувано е досъдебно производство по чл.339,ал.1 НК.

Към момента 21-годишният мъж не е установен. Работата по случая продължава.

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