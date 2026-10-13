ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте склада, в който ремонтират машините за гласу...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23725635 www.24chasa.bg

Стоянов говорил с министрите на отбраната на Турция и Румъния заради ударените кораби

1032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Димитър Стоянов СНИМКА: Министерство на отбраната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов е говорил днес с министъра на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба. Министър Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море", подчерта министър Димитър Стоянов.

Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.

Тримата министри изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството и координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион.

Димитър Стоянов СНИМКА: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)