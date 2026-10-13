Димитър Стоянов: Изключително бързо е потънал "Дигнити", това значи мощна атака

Въоръжените ни сили могат да отговарят на заплаха, само при наличие на такава в териториалните води, нямаме ангажимент, задължение и права да го правим, когато става въпрос за международни води

Няма яснота какви са дроновете, но няма логика да бъдат украински

Изключително бързо е потънал корабът HS Dignity, което значи мощна атака с надводни дронове. От 16-членен екипаж са намерени шестима, които са спасени. Останалите все още се издирват. Екипажът на "Челси 3" също е бил 16-членен: украинци и азербейджанци. Самият кораб е плавал под флага на Малта и е бил собственост на Украйна.

Това заяви в парламента военният министър Димитър Стоянов.

Тази сутрин стана ясно, че нови 2 кораба са били ударени в черноморския район близо до бреговете на България. В 1,30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира. По данни на екипажа корабът е ударен от три въздушни дрона по палубата и борда. Екипажът веднага е спасен - от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под Малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украйна, съобщи премиерът Румен Радев преди старта на свикания от него съвет за сигурността.

Малко по-късно стана ясно, че на 15 мили от Крапец е бил ударен четвърти кораб - HS Dignity. Той е плавал под флага на Гвинея-Бисау. Първоначално имаше информация, че вторият ударен кораб е AZOV CONCORD, плаващ под флага на Сейнт Китс и Невис.

Заради това премиерът се срещна с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Той подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Митрофанова казала на Радев, че не разполага с информация от руското военно министерство за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. И заяви, че не изключва и логиката тези нападения да са провокация на трета страна.

"Малко след 1 часа през нощта е подаден сигнал за атака от дронове от кораба HS Dignity, потънал край Крапец. В 1:28 часа е подаден сигнал и от кораба "Челси 3", който е бил на 17 морски мили от Варна. На помощ му се е отправил граничен катер, който е помогнал за евакуацията на екипажа. Военноморските сили веднага са изпратили фрегатата "Верни" към инцидента. По това време тя е била дислоцирана край Бургас и предвижването й е отнело повече време. 2 хеликоптера "Кугър" още сутринта са кацнали във военната база "Чайка" и са излетели към района на потъналия кораб "Дигнити", разказа Стоянов.

По време на разговора на министър Стоянов с турския и румънския му колега, който той проведе по-рано днес, е била договорена съвместна среща до края на октомври.

"Няма яснота какви са дроновете, но няма логика да бъдат украински, да удрят собствените си кораби. При тази ситуация очакванията са, че дроновете са били от руска страна", категоричен бе той.

"Няма как ВМС да правят конвой на кораби в района на Черно море в международни води. Може да се прави само в българските териториални води. Армията ще разположи допълнително 2 безпилотни летателни системи. Ще бъдат разгърнати и допълнителни зенитно-ракетни комплекси", каза министърът.

"Въоръжените ни сили могат да отговарят на заплаха, само при наличие на такава в териториалните води, нямаме ангажимент, задължение и права да го правим, когато става въпрос за международни води", допълни той.

Стоянов е в парламента заради извънредно заседание на комисията по отбрана, което бе свикано още през уикенда. По програма на него трябва да се разгледа искането на правителството за закупуване на 5 нови зенитно-ракетни комплекса, което бе обявено от премиера Румен Радев на 7 октомври - ден след първата атака по кораби в българската извънредна икономическа зона на Черно море. Има планирано и изслушване по актуални теми на военния министър.

В 3 часа през нощта на 6 октомври, чрез комбинирана атака с морски и въздушни дронове, бяха ударени 2 търговски кораба - "Алфа Ватан" и "Ейбъл". Първият потъна за 3 минути след атаката, а вторият бе обхванат от пожар, при който тежко пострадаха двама от екипажа му. Двамата моряци бяха откарани във Военномедицинска академия - Варна, останалите от борда на "Ейбъл" също бяха спасени. След специализирана операция, в която участваха вертолети "Кугър" и самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили, екипажът на потъналия кораб така и не бе открит, а мисията по издирването му бе прекратена.

На следващия ден президентът Илияна Йотова събра политиците и шефовете на службите за заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което продължи 5 часа. Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, въпреки че премиерът открито заговори, че е логично да са руски. И все пак бе категоричен, че не желае да работи с хипотези, когато става въпрос за националната сигурност.

В петък военните обследваха опожарения "Ейбъл", който все още е на вода. Бе установено, че корабът е превозал жито. Бе съобщено, че на него не са открити никакви останки от дронове. Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия "Алфа Ватан". По-рано днес на международната конференция за сигурността в Черно море, военният министър Димитър Стоянов заяви, че не се предвиждат нови операции от Военноморските и Военновъздушните сили в зоната на атаката на двата кораба в Черно море. Очаква се от министерството на транспорта да влезе във връзка с компетентните европейски агенции, които могат да осигурят подводен дрон, който да направи огледа на "Алфа Ватан". Снощи стана ясно, че премиерът е изпратил и официално писмо до лидерите на ЕС и НАТО с искане за техническа помощ за изследването на потъналия кораб.