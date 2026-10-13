Вижте къде и как ремонтират машините за гласуване (Галерия)

ЦИК показа склада, в който се съхраняват и ремонтират машините за гласуване. По тях работят 80 техници, които отстраняват проблеми с принтери, четци, повредени куфари. В деня на изборите ще бъдат ангажирани общо 3000 специалисти, които да реагират бързо при проблем с устройствата. Всяка една машина преминава проверка дори и да не е повредена.

Складът се намира в краен квартал на София и е строго охраняван от жандармерия.

Над 7200 машини вече са ремонтирани. До 15 октомври се очаква всички 12 800 машини да бъдат готови. ЦИК има експерт, който протоколира всяка интервенция по устройствата, за да има яснота във всеки момент на коя машина с кой номер какъв ремонте бил извършен и каква част е сменена. Отедлно Йордан Василев - ръководител на работната група за машинно гласуване в ЦИК, прави изненадващи проверки. Тече и процеса по удостоверяване на машините.

Изцяло машинно ще бъде гласуването в 9311 секции у нас. С хартия се гласува само в малките СИК с под 300 избиратели. Втора машина се слага в тези с над 780 имена по избирателен списък. В около 2000 секции в страната и в 38 в чужбина ще има по две устройства. Тук машините ще бъдат подготвени и изпратени в чужбина с международно карго. Те са общо 613, разположени в 60 държави. За сравнение на миналите избори е имало 493 секции в 53 държави. Адресите им са указани на сайта на външното министерство, а интерактивна карта има в приложението "Избори 360°".

Въпреки задължителното гласуване в почти цялата страна, ще бъдат отпечатани и хартиени бюлетини за всички секции, които да служат при проблеми с устройствата. Те ще са колкото броя избиратели плюс 10%, което е около 6,6 млн. Отделно са предвидени и бюлетини за чужбина. Ако има балотаж, ще се отпечатват нови бюлетини и ще се адаптира софтуера на машините. За втория тур в чужбина ще бъдат изпратени нови машини, тъй като няма време първите да бъдат върнати у нас, преработени и да стигнат обратно в чужбина. Първо ще се подготвят машините за извън страната и ще бъдат изпратени следващата седмица. Предвидени са 280 машини в 242 секции. Подготовката за изборите върви по план, увери говорителят на ЦИК Стоянка Балова.