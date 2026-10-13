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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23725684 www.24chasa.bg

Административно наказание "глоба" получи мъж, подал невярно повикване за злополука

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Архив

Районният съд в Стара Загора одобри споразумение, постигнато в хода на досъдебното производство между обвиняемия И. Е., на 24 години, защитника му и Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда

По силата на съдебния акт обвиняемият е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 350 евро.

Пред съда 24-годишният мъж се призна за виновен в това, че на 01.06.2025 г. в Стара Загора подал устно, чрез лично явяване пред полицейски служител, невярно повикване за злополука, като съобщил, че спрямо него е извършено престъпление - грабеж от три непознати лица – мъже, които са му отнели парична сума, чрез употреба на заплаха, докато ги е возил в таксиметровия си автомобил към паметника "Самарското знаме".

В съдебно заседание И. Е. декларира, че разбира последиците от споразумението, че е съгласен е с тях и доброволно е подписал документа.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Снимка: Архив

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