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Откриха петима непълнолетни без придружители след 22 часа на обществени места в Търговище, глобиха родителите им

Ваньо Стоилов

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Снимка: Архив

При осъществяване на дейността си по опазване на обществения ред за последните три дни служители от група "Патрулно-постова дейност" в РУ-Търговище са установили на различни обществени места в града петима непълнолетни младежи след нормативно регламентирания вечерен час от 22 часа, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР. Те са били там без придружител - пълнолетно лице. Младежите са предадени на родителите им, на които са съставени актове по чл. 8, ал. 3 от Закона за закрила на детето.

Контролът от страна на полицейските служители за недопускане на непълнолетни и малолетни на обществени места в областта след установения вечерен час продължава, предупреждават от полицията.

Снимка: Архив

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