Община Търговище въвежда виртуален асистент в помощ на гражданите и бизнеса

Община Търговище въвежда виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект, в Центъра за административно обслужване. Дигиталният помощник ще улеснява гражданите и бизнеса при намирането на информация за общинските услуги, необходимите документи, такси, срокове и контакти с администрацията, съобщават от общинския пресцентър.

Освен на място в центъра, асистентът ще бъде достъпен и по телефон на номер 0601 4 89 81. Към устройството в центъра е свързан принтер, чрез който гражданите ще могат да разпечатват избраната от тях информация.

Хората ще могат да задават въпроси на асистента и гласово чрез монтирания микрофон. Информация ще може да се търси и чрез избор на тема от наличните менюта.

Виртуалният асистент е достъпен и онлайн чрез банер на началната страница в сайта на община Търговище. Предстои и прякото му интегриране в сайта след приключване на необходимите административни процедури с Изпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление".

Целта е посетителите да се ориентират по-бързо в изискванията за различните услуги и да получават насоки за следващите стъпки – какви документи да подготвят и към кое звено да се обърнат.

Системата ще бъде в процес на постоянно актуализиране и усъвършенстване, за да отговаря тя все по-точно и пълно на въпросите на потребителите. Все пак е препоръчително информацията за подаването на документи или спазването на срокове да бъде проверявана и в сайта, или със съдействието на служителите в администрацията, предупреждават от пресцентъра.

С въвеждането на дигиталния помощник общината разширява възможностите за достъп до информация и прави още една стъпка към по-удобно административно обслужване, коментират от там.