В Крапец чули тътен около полунощ, притеснени са от зачестилите атаки на кораби

Новината за потъналия кораб на около 17 мили източно от шабленското село Крапец, петимата спасени моряци и 11-те в неизвестност бързо измести темата за липсата на купувачи за пипера, част от който ще остане на полето и вероятно ще изгние там. Жители на селото започнаха да се събират на морския бряг, на плажа. По техни думи, не се виждало нищо друго, освен бурно море.

„След полунощ, може би около 1 часа, се чу тътен. Помислих, че е гръмотевица, още повече, че прогнозата беше за влошаване на времето. Силни валежи с гръмотевици не са изключение за този сезон", каза жителка на селото.

"Отидохме до брега хора от селото, но не нямаше нищо в морето. Успокоявахме се, че е навътре", добавя тя. „Не може обаче да не кажем, че хората ги обзема притеснение – дали през нощта и през деня „нещо" няма да падне по-близо и отломки да достигнат селото", казва още тя. Рибарите не са излезли в морето, тъй като то е било бурно. Някои казват, че са „извадили късмет", защото иначе можеше с лодките да поемат навътре.

Село Крапец, което има 300 жители, се развълнува. Роднини звъняха от страната, а от чужбина, за да питат каква е обстановката.

„Събирате ли части от кораби или дронове", са били най-честите въпроси.

„Информацията за потъналия на 17 мили от край село Крапец кораб, ударен от дронове, разбуди селото, но няма наплив от обаждания към мен за това каква е обстановката и какво трябва се прави", каза кметът на селото Димитър Марчев. Той обаче добави, че е готов да разговаря с хората. „Тъкмо изкарахме това лято по-спокойно откъм инвазията на каравани на плажа – проблем на селото от години. Ограничи се броят им, тъй като е изградено специално защитно съоръжение – от колове и въжета , което е дълго около 1,5 км по протежение на плажа. То е изградено по програма. Така че караваните нямат как да стигнат до плажа и дюните", обясни още кметът.

„Инцидентът безспорно вълнува хората. Успокоителното, ако въобще може да се определи така, е, че корабът е потънал на около 17 мили или около 30-ина километра навътре в морето. Но новината върви, хората се питат кой чул, кой не чул и след това започват да разсъждават. Притеснително е, че инцидентът е прекалено близо. Другото по-притеснително е, че вече не можем да говорим за инциденти, а за целенасочени удари, които вероятно ще се отразят и икономически на България. Съвсем нормално е хората да се притесняват", каза кметът на община Шабла Мариян Жечев.