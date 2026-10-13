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В Сливен глобиха шофьор за рисково изпреварване след публикация в социалните мрежи

Ваньо Стоилов

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На видеоклипа ясно се вижда, че нарушителят изпреварва при непресъсната осева линия на пътя при близка насрещна кола. Снимка: МВР

От сектор "Пътна полиция" в Сливен са се самосезирали след публикуван в социалните мрежи клип с рисково изпреварване, предприето от водач на лек автомобил „Мерцедес", съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града. Публикацията е видяна вчера сутринта от служители в сектора и те са предприели незабавни действия. Установен е и е санкциониран шофьорът, който е и собственик на автомобила. Нарушението е заснето в района на км 231 на път I- - от Петолъчката към Котел.

С поведението си водачът е създал реална предпоставка за пътно произшествие, коментират от полицията.

За констатираното нарушение му е наложена, предвидената в ЗДвП санкция - глоба в размер на 102 евро и отнемане на 13 контролни точки.

След публикации в социалните мрежи през последните месеци са санкционирани още двама водачи за рисково изпреварване, застрашаващо живота и здравето на останалите участници в движението. Нарушенията са установени с видеорегистратори, като данните са предоставени на сектор "Пътна полиция" в Сливен. Това са водачи на леки автомобили „Форд Фиеста" и „Мерцедес Спринтер".

В ОДМВР - Сливен се приемат сигнали от граждани на електронния адрес на дирекцията [email protected], припомнят от там.

На видеоклипа ясно се вижда, че нарушителят изпреварва при непресъсната осева линия на пътя при близка насрещна кола. Снимка: МВР

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