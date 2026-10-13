Илияна Йотова: Ще има разговор с европейски лидери, с които искаме да подготвим общо становище

Ще има разговор с европейски лидери, с които искаме да подготвим общо становище - искане за извънредна точка на Съвета. Това заяви президентката Илияна Йотова по повод ударените кораби през нощта срещу вторник.

По-рано днес тя излезе и с официална позиция за двата ударени кораба, в която заяви, че България "остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право".

Двата търговски кораба в нощта срещу вторник бяха атакувани в прилежащата зона на страната ни в Черно море. Корабът „CHELSEA 3" под малтийски флаг е ударен от три безпилотни апарата на 17 морски мили източно от град Варна.

Първоначално не беше ясно чий е вторият ударен кораб, смяташе се, че това е плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис кораб за генерални товари AZOV CONCORD. От позицията на Йотова става ясно, че вторият ударен кораб е плаващият под флага на Гвинея-Бисау кораб „HS Dignity". Той е потопен на 15 морски мили източно от Крапец.