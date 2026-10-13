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Шофьор загина след удар с влак край село Портитовци, съобщиха от полицията в Монтана.

Сигнал за инцидента е получен днес в 10:15 ч. На място е извършен оглед на местопроизшествието от дежурна оперативна група на РУ Монтана.

Мъжът, шофирал "Дачия Докер" е преминал през жп прелеза със светофарна уредба, при което е бил ударен от влака Мездра - Видин.

48-годишният шофьор е починал на място. Създадена е организация за извозване на пътниците от влака. Изяснено е, че лекият автомобил е собственост на куриерска фирма. Тялото на водача е транспортирано до МБАЛ Монтана за извършване на аутопсия.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.