Арестуваното за убийството на майка си в Пловдив дете опитва да излезе на свобода

14-годишният тийнейджър от Стара Загора, задържан за убийството на майка си Таня в пловдивския квартал "Кършияка", прави нов опит да излезе на свобода. Момчето е обжалвало решението на Окръжния съд, който му определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", и ще застане пред Апелативния на 20 октомври.

На първа инстанция заседанието протече със засилени мерки за ограничаване на информацията. Никой, освен страните, не беше допуснат в съдебната зала, включително за прочитането на определението, което по презумпция е публично. Отвън адвокат Красимир Елдъров отказа коментар, а прокурор Гинка Лазарова заяви, че според нея деянието не е извършено под афект, а е било обмислено.

45-годишната жена беше убита в малките часове на 9 октомври. Сигналът за трупа ѝ бил подаден от сина ѝ, който в последствие беше задържан и обвинен. Според разследващите смъртта е настъпила в резултат на множество пробождания с нож.

Проверка на "24 часа" показа, че тийнейджърът е отличен ученик. Бил част от Ученическия съвет на основното школо в Стара Загора и се класирал втори в категория "Уеб" за разработка на сайт на тема "Пустините по света" на национално състезание по информационни технологии в Пампорово.

Шефът на полицията ст. комисар Васил Костадинов обясни, че в Пловдив детето било прието в "добро" училище. Преместило се тук в началото на учебната година с майка си.