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Вижте как спасяват екипажа на ударения от дронове "Челси 3" (Видео)

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"Челси 3" Кадър: Екс/visegrad24

От министерството на вътрешните работи публикуваха в социалните мрежи видео от спасителната операция от вторник през нощта, когато корабът "Челси 3" беше атакуван с дронове. 

Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас" с екипаж от деветима души е провел тежка и рискова операция в много бурни води, при вълнение на морето над 3 бала. 

Корабът е отплавал от пристанището във Варна в 2:45 ч. през нощта и се е насочил към района на "Челси 3".

Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 04:43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7:15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата.

По същото време - в 7:15 ч., е получена информация, че на около 13 морски мили източно от нос Шабла два търговски кораба са качили общо 5 човека, бедстващи в морето. Те са част от 16-членния екипаж на моторен кораб с флаг Гвинея-Бисау, плаващ от Алжир за Браила. По предварителна информация – сирийци и египтяни.

Веднага към мястото се насочват два гранични полицейски кораба – „Бургас" и „Каварна". Спасителната операция продължава и в момента.

"Челси 3" Кадър: Екс/visegrad24
"Челси 3" Кадър: Екс/visegrad24
"Челси 3" Кадър: Екс/visegrad24

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