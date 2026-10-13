Йотова връчи наградата на херцога на Единбург на 31 младежи

Държавният глава предложи да се съберат разказите на всички наградени в цялата история на наградата

Президентът Илияна Йотова връчи днес значките на постигналите златно ниво младежи, участвали в Международната награда на херцога на Единбург - България. Церемонията се проведе в Американския колеж и в нея участва посланикът на Обединеното кралство у нас Натаниел Копси.

170 младежи от 16 организации получиха Международната награда на херцога на Единбург – България, а рекорден брой - 31 бяха отличени със златно ниво. Те са преминали през всички етапи на програмата, поставяйки и постигайки свои лични цели в различни области на личностното развитие.

Президентът Йотова подчерта, че тази година наградата отбелязва 70 г. от създаването си. Тя отправи предложение към организаторите от България да стартира инициатива за събиране на разказите на всички наградени, защото "това ще бъде жива история, която ще оставим на следващите поколения".

Държавният глава поздрави всички млади хора, участвали в програмата за тяхната амбиция и характер.

"Най-ценното на тази награда е идеята и изборът. Не е лесно да направиш избор за себе си и след това да бъдеш доволен, че си избрал точно това, което си избрал, че си бил достатъчно постоянен, раждал си все нови и нови идеи по пътя до крайния резултат. Това вече е проява на много сериозен характер и амбиция", подчерта Йотова.

Тя добави, че възрастните често повтарят на децата, че трябва да учат, за да постигнат един ден това, което родителите искат.

"Това вече отдавна не е достатъчно. Да, това е задължителният родителски съвет. Оттук нататък обаче започва вашето пътешествие с вашия избор и с това, което искате да се занимавате и най-вече да се учите на самостоятелност", обърна се към младите хора държавният глава.

И добави, че "млад човек, който има своя цел, който развива таланта си, работи за кауза и усеща, че принадлежи към общност, много по-трудно остава сам срещу празнотата, в която лесно се намират фалшиви герои".

Йотова подчерта, че "вашето поколение ще живее в свят, в който изкуственият интелект ще може да дава отговори за секунди, но нито един алгоритъм няма да може да избира вместо вас. Нито едно задание няма да бъде самостоятелно, а ще бъде зададено от вас. Технологиите са възможност, само когато зад тях стои знанието и критичното мислене, което също трябва да се възпитава". И пожела на младите хора след време да направят сравнение и да си спомнят за човека, който са били, когато са получили наградата и за човека, в който са се превърнали по време на пътя им и да бъдат доволни от резултата, който са постигнали.

Посланик Копси подчерта, че програмата стъпва на разбирането, че младите хора се развиват не само чрез образование, но и чрез служба в полза на другите и поемане на отговорност.

”Живеем във време на големи промени, изкуствен интелект и други предизвикателства, но общество не се изгражда от технологии, а от хора, от техните ценности, чувството им за отговорност или с други думи - техният характер. Всяко общество се нуждае от такива хора като вас с характер", заяви посланик Копси.

Международната награда на херцога на Единбург насърчава младежи да развиват качества и да придобиват умения, полезни за тяхното личностно и професионално изграждане в трите нива на програмата – злато, сребро и бронз. С помощта на ментори младите хора преодоляват предизвикателства и постигат цели, които сами си поставят в различните направления на наградата – развитие на умения, доброволчество, физическа активност и приключения сред природата.

Тази година инициативата отбелязва 70 години от създаването си във Великобритания и 12 години в България. У нас утвърдената международна програма за развитие на младите хора се провежда под патронажа на държавния глава. Създадена през 1956 г. от принц Филип, херцог на Единбург, програмата постепенно се превръща в международна инициатива за развитие на младите хора и днес се реализира в над 120 държави по света