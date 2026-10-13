Две нови безпилотни летателни системи разполагат военните след атаката в Черно море

Има подадено искане от собственика на ударения снощи кораб "Челси 3" той да бъде изкаран от българските прилежащи води, съобщи военният министър Димитър Стоянов

Военните ще разположат две допълнителни безпилотни летателни системи след снощната атака над 2 търговски кораба в прилежащата зона на България в Черно море.

Първо два кораба бяха атакувани от дронове в нощта срещу 6 октомври. Единият кораб потъна, а вторият бе тежко опожарен, но още е на вода. Оглед на военните на "Ейбъл" не откри останки от дронове, с които да бъде установено категорично откъде е дошла атаката, станала в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

След 1 часа тази нощ отново 2 кораба бяха ударени от дронове, като отново единият потъна. Този път атаката бе в прилежащата зона на страната ни, на около 17 морски мили от Варна и 15 мили от Крапец.

"Такива ситуации ще продължат да се случват, няма организация, която може да предотврати случването на такива инциденти. Над 600 са тези случаи в Черно море от началото на войната", каза военният министър Димитър Стоянов по време на изслушването си в комисията по отбрана в Народното събрание. И бе категоричен: няма необходимост да се активира чл. 4 от договора за НАТО.

Стоянов обясни, че едната безпилотна система, която ще бъде разположена е нова, и е предоставена преди 1 месец.

"От обучение хората се върнаха преди няколко дни. Има и оптически способности, може да се използва и с голяма продължителност. Втората система е на СКСО, има ограничение в използването. Радиолокационното поле се уплътнява. Но нямаме право да взаимодействаме извън териториалните води", каза още той.

"Дроновете се откриват прекалено късно, защото летят ниско и бързо. Отгоре има и граждански трафик, който трябва да се разчисти, за да не допуснем още по-голяма трагедия, ако използваме зенитно-ракетни комплекси", коментира Стоянов.

"Да говорим как България не е подготвена да реагира на атаките, значи да го твърдим за Румъния и Турция. Работим с това, осигурено от политиците. Дори с 3,2 млрд. по SAFE няма как да стане, защото парите не дават способности. Подготвена е армията, реагираме е точно съгласно Националния план за такива операции. Да предотвратим удара в международни води, юрисдикция нямаме, нямаме такива права", каза още военният министър.

Освен това той съобщи, че има подадено искане от собственика на ударения снощи кораб "Челси 3" той да бъде изкаран от българските прилежащи води на морето и да бъде извлечен обратно към Украйна.