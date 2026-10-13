Районният съд в Стара Загора осъди на 2 г. затвор мъж за грабеж на 40 евро

В хода на проведено разпоредително заседание е одобрено споразумение за прекратяване на наказателно дело от общ характер, по което подсъдим е 50-годишен мъж, привлечен към наказателна отговорност за извършен грабеж. По силата на това споразумение Районният съд в Стара Загора наложи на криминално проявения И. А. наказание лишаване от свобода за срок от две години, което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим, съобщиха от съда.

Пред съда подсъдимият се призна за виновен в това, че на 31.01.2026 г. в Стара Загора отнел 40 евро от владението на другиго, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и заплашване. И. А. нанесъл удари на пострадалия и го заплашил, че ще го заколи.

Около 01.00 часа на 31.01.2026 г. И;А. влязъл в стаята, в която спял пострадалият. Нанасяйки му удари с юмруци в гърдите го събудил, започнал да го заплашва и му отнел всички налични пари.

Одобреното от съда споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.