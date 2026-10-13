Николай Димитров: Подобряваме пътната инфраструктура в цялата община

Нови улици в Гюльовца и Равда, ремонти в Тънково и обновени тротоари в Слънчев бряг - Запад

Община Несебър продължава дейностите по подобряване на транспортната и пешеходната инфраструктура във всички населени места на територията си. Работата обхваща изграждане на нови улици, ремонти на съществуващи пътни участъци и обновяване на тротоарната мрежа.

Изградена е улица „Дунав" в с. Гюльовца и улиците „Камчия" и „Резвая" в с. Равда, включително осветление. Обновена е част от тротоарната мрежа в Слънчев бряг – Запад със съпътстващ проект за ново осветление. Отново там са завършени две обслужваща улици, едната с финанси на фонд „Земеделие", рехабилитирани са улици в с. Оризаре и пътната връзка между Тънково и Ахелой, ремонтирана е вътрешната улична мрежа в с. Тънково. Рехабилитиран е пътят във планинската част на общината в района на селата Раковсково, Приселци и Паницово.

Всички дейности целят подобряване на условията за придвижване, повишаване на безопасността и осигуряване на по-добра достъпност в населените места.

„Поддържането и подобряването на пътната инфраструктура е постоянен ангажимент на Община Несебър. Работим не само в градската част, но и в населените места, за да осигурим безопасно и удобно придвижване за гражданите и гостите на общината", заяви кметът Николай Димитров.

Предстоят мащабни ремонти на основни пътни артерии в Новия Несебър. Вече започнат дейностите по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „Хан Крум" с изпълнител – ВиК -Бургас. След приключването им Община Несебър ще извърши цялостно обновяване на пътната настилка по улицата.

Предвиден е и основен ремонт и цялостно преасфалтиране на ул. „Иван Вазов", по която подземната инфраструктура вече е подменена. Това ще доведе до значително подобряване на уличната среда и на двете важни пътни артерии в Новия Несебър.

„Инвестициите в инфраструктурата са инвестиции в качеството на живот. Затова ще продължим поетапно да обновяваме улици, тротоари и прилежащата инфраструктура в населените места", подчерта кметът Николай Димитров.