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Община Русе започва преиздаването на разрешенията за таксиметров превоз за 2027 г.

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Община Русе има готовност да започне преиздаването на разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2027 г. Водачите на леки таксиметрови автомобили могат да подадат необходимите документи в Центъра за административни услуги и информация в сградата на Общината на пл. „Свобода" 6.

За да се осигури по-спокойно обслужване и да се избегне струпване на заявители в края на календарната година, местната администрация призовава таксиметровите водачи да предприемат необходимите действия своевременно.

Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава след заплащане на дължимия данък върху таксиметровия превоз. За 2027 г. налогът е в размер на 257,69 евро.

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