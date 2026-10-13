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Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП

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Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП

Българският евродепутат беше домакин на форум в Европейския парламент, посветен на защитата на независимата журналистика и цената на бездействието

„Свободната и независима журналистика не е лукс, а необходимост." С този категоричен призив Илхан Кючюк откри конференцията „Защита на независимите медии и цената на бездействието" в Европейския парламент в Брюксел.

Във фокуса на събитието бяха нарастващият натиск върху журналистите, дезинформацията и чуждестранната намеса, както и необходимостта от устойчиви механизми за подкрепа на независимите медии.

„Когато независимите гласове бъдат заглушени, се създава опасен вакуум, който се запълва от корупция, авторитарна пропаганда и злонамерена чуждестранна намеса", подчерта Кючюк.

Кючюк подчерта, че журналистите са ключов обществен коректив, който разкрива злоупотреби, противодейства на корупцията и осигурява на гражданите необходимата информация за информирано участие в демократичния живот. В условията на нестабилност и нарастващо недоверие към институциите тяхната роля е от съществено значение и за изграждането на обществено доверие.

Евродепутатът призова Европейския съюз да премине от декларации към конкретни действия - по-силна финансова и правна защита за журналистите, спешна подкрепа за застрашените и по-активно международно сътрудничество.

В събитието се включиха представители на европейските институции и водещи международни организации.

Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП
Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП
Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП
Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП
Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП
Илхан Кючюк беше домакин на конференция за защитата на независимостта на медиите в ЕП

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