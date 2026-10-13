Отново осъдиха на доживотен затвор тройния убиец Чавдар от село Лозен

Софийският градски съд (СГС) потвърди доживотния затвор на тройния убиец от село Лозен Чавдар Бояджиев

Съдъът призна подсъдимия за виновен по всички обвинения и наложи на общо най-тежко наказание „доживотен затвор без замяна".

През миналата година градският съд веднъж вече наложи най-тежкото наказание на Бояджиев, но след това Софийският апелативен съд отмени присъдата заради липса на мотиви и върна делото на първа инстанция.

Бояджиев беше арестуван за него през август 2023 г., часове след като бе заподозрян за смъртта на момиче, с което бил интимен, както и на свой приятел. Малко по-късно обаче стана ясно, че те не са единствените му жертви. 16 месеца по-рано - на 6 април 2022 г., той ликвидирал друга своя интимна приятелка, тогава 22-годишна. Мъжът обаче успял да заблуди криминалистите, че смъртта ѝ е в резултат на нещастен случай.

Така една година Чавдар е разследван за убийство по непредпазливост, като за това време го разпитали веднъж.

Когато през 2023 г. истината излезе наяве, заради неглижирането на това разследване беше сменен шефът на 8-о Районно управление в София. Главният прокурор Борислав Сарафов пък поиска оставката на тогавашната районна прокурорка на София Невена Зартова и назначи пълна проверка на дейността ѝ.

Другите две убийства са извършени на 3 и 4 август 2023 година. Чавдар се запознал с Яна през 2021 г. покрай общ приятел. Тогава тя била на 16 г. По-късно сама го потърсила. Искала да изкарва пари със свои голи снимки, които да продава в интернет. Притеснявала се, че може да я познаят. Затова предложила Чавдар да я снима. Той плащал 10 лева на кадър, но скоро поискал от ученичката и секс. Разбрали се да ѝ дава по 1000 лева на интимен контакт. При предпоследната им среща обаче се уговорили да се разплати следващия път. За срещите се разбирали в инстаграм и телеграм, виждали се в ниви около София. Криели се, защото Яна живеела с родителите си, а Чавдар - с официалната си приятелка Десислава и нейния баща.