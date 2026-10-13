Община Русе и спасителните служби ще проведат учение за реакция при промишлена авария

На 15 октомври /четвъртък/ от 9 до 11 ч. Община Русе ще проведе учение за проиграване на външния авариен план на „Пласментно-снабдителна база – Русе" с оператор „Лукойл България" ЕООД. Предприятието се намира на бул. „Тутракан" №100 в Дунавска индустриална зона „Тегра" и е класифицирано като обект с висок рисков потенциал.

Учението ще премине в две части – щабна тренировка в сградата на Община Русе и практически действия на територията на предприятието. Ще бъде разигран сценарий за възникнала промишлена авария с пострадали хора, при който участващите структури ще отработят действията си по овладяване на ситуацията, оказване на помощ и ограничаване на последствията.

В учението ще се включат Общинският щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия, екип от Доброволното формирование на Община Русе, представители на Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Българският червен кръст, Центъра за спешна медицинска помощ, Единната система за спешни повиквания 112, „Електроразпределение Север" АД, Регионалната инспекция по околната среда и водите, както и служители на „Пласментно-снабдителна база – Русе".

Основната цел е да се провери готовността на отговорните институции за съвместна реакция при промишлен инцидент, както и да се усъвършенстват уменията на Общинския щаб за вземане на решения и организиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности. Ще бъдат отработени процедурите за взаимодействие между местната власт и екипите на Единната спасителна система, включително обменът на информация и действията за защита на населението.

По време на практическата част ще бъде задействана локалната система за оповестяване, разположена на територията на базата. Автомобилите със специален режим на движение ще използват звукова и светлинна сигнализация при придвижването си в района.

Община Русе уведомява гражданите, работещите в Дунавска индустриална зона „Тегра" и жителите на близките населени места, че сирените и движението на специализираните автомобили са част от планираното учение. Призовават се всички да запазят спокойствие и да не подават сигнали на телефон 112 във връзка с учебните действия, за да не се възпрепятства обработването на реални спешни повиквания.