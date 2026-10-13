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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23726742 www.24chasa.bg

Остава в ареста 30-годишен мъж, пребил до смърт друг в Добрич

Дияна Райнова

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Състав на Окръжния съд в Добрич потвърди определение на Добричкия районен съд, с което е взета мярка за неотклонение задържане под стража спрямо 30-годишен мъж, привлечен като обвиняем за това, че на 2 октомври 2026 г., в Добрич причинил средна телесна повреда на друго лице, като деянието е извършено по хулигански подбуди. Пострадал от деянието е 73-годишен мъж.

Според въззивната инстанция Районният съд правилно е заключил, че от събраните на досъдебното производство доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен като такъв.

Окръжният съд намира за правилна и преценката, че към настоящия начален етап на разследване е налична реална опасност от укриване или извършване на престъпление от обвиняемия. Определението на въззивния съд е съобразено и с постъпилите данни, че междувременно пострадалият е починал, което обосновава изключително високата обществена опасност на деянието. Постановеният съдебен акт е окончателен.

Съдебна палата Снимка Архив

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