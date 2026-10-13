Стоянов прати Мирчев да се гмурка за дронове край потъналите кораби

Мирчев: Падна украински дрон и прекърши 4 слънчогледа, стана паника, а взрив нямаше. Стоянов: Служители от гранична полиция са свидетели, те казаха, че е имало взрив, не слънчогледите и гугутките

В края на август двамата пак се скараха на комисия, тогава министърът прати Мирчев да нарамва пушката и да се заминава

Новата атака в прилежащата зона на България в Черно море, при която отново с дронове бяха ударени два кораба - "Дигнити" и "Челси 3", породи спор между военния министър Димитър Стоянов и съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Това стана по време на изслушването на министъра на извънредното заседание на ресорната комисия в парламента.

"Гражданите не трябва да виждат страха на държавниците да назоват агресора и виновника за атаката. Падна плексигласов украински дрон без взрив, прекърши 4-5 слънчогледови стебла. Бе направено извънредно изявление в Министерския съвет, вдигна се паника, премиерът говореше за силен взрив, а се оказа, че такъв нямало. Сега за руските не се мъцва по никакъв начин. В Полша запалиха антени на "Старлинк", премиерът Доналд Туск излезе и каза "Русия" и направиха разследване, което доведе до арест на виновниците. Същото нещо става в България на 9 октомври - не се коментира, а е станало на километри от София, въпреки че е имало предупреждение от полските служби", каза Мирчев, по време на изложението към въпроса си до министъра.

"На КСНС всички бяха наясно, че става въпрос за руска атака, както и шефовете на служби. Дори един от зам.-шефовете на една от службите заяви, че има точна информация от съюзническо разузнаване, че това е било абсолютно сигурна руска атака. Много свенливо се отнасят представителите на управляващите, не са тук да си пазят русофилския вот за изборите, трябва да защитават националната сигурност и българските граждани", каза още депутатът.

Той определи акцията на военните в петък, при която бе направен оглед от двама от Военновъздушните сили на опожарения кораб "Ейбъл" като "несериозна".

"Изпратили сте двама да огледат кораба за 30 минути. Това сериозно ли ви изглежда? Много по-продължителни операции се правят навсякъде по света, когато има съмнения за атака. Давам ви за пример дрона на летището в Лайпциг", заяви Мирчев.

И бе категоричен: Не може управляващите да гледат като телета всеки път, когато трябва да бъде спомената Русия.

"Недопустимо е на такова ниво да си говорим за телета. Аз знам, че вие сте безстрашен ветеран от войната в Югославия, разбирам го всичко това. Но едно е да носиш кафета във Височинния дом на авиаторите (височинният дом е специалното помещение, където авиаторите се подготвят за полет и след това почиват - б.р.), и друго - да си защитавал националната сигурност. Препоръчвам на Мирчев да почете повече", отговори му военният министър.

"Ако толкова държите, ще ви спуснем с въже, на който кораб искате - да обследвате, да наблюдавате и да разглеждате, колкото време искате. Знам, че имате и опит с плуването, там някъде плувахте, можете да доплувате и до корабите да търсите дронове", каза още Стоянов.

"Невярно е за плексигласа на украинския дрон. Служители от гранична полиция са свидетели, те казаха, че е имало взрив, не слънчогледите и гугутките. По повод Лайпциг - 28 дни бяха необходими на германските служби да докажат как се е случило и как е станало, а ние не сме имали и 1 седмица", коментира той.

"Поискали сме присъствие на съюзниците още при падането на дрона. Изпратихме писмо с искане за ПВО и радиокомуникационно наблюдение", допълни Стоянов.

"Не съм носил кафета във Височинния дом, носил съм кафета само на жени. Бяхме на КСНС, за всички на него бе ясно за какво става дума и как да бъде защитена страната ни. Беше ясно, че определени представители на управляващите се опитваха да си запазят русофилския вот и не споменаха Русия. Табелка "СССР" на дроновете ли търсете", запита Мирчев.

"За предложението ви да ме спуснете с въже на кораб - в добра форма съм, ако много искате и това ще свърша. Но вместо това да предлагате, като има истинска заплаха за страната, по-важно е да направите така, че гражданите да останат с впечатлението, че са защитени. Няма как украинци да си потапят украински кораб, движещ се по маршрут, който Украйна ползва за доставки", каза той.

И отново върна темата с падналия украински дрон край Кардам:

"Излезе премиерът да каже, че по местни свидетелства, има гръм. Значи сега може по заключение на капитана на ферибота, който беше в района на миналата атака, да излезете и пак по свидетелски показания да кажете, че е руски дрон. Но не го правите", заяви съпредседателят на "Да, България".

"Когато атаките бяха на 200 км от икономическата ни зона си обяснявахме, че няма опасност в Черно море, сега сме на 17 мили, но от брега на България, и продължаваме да си обясняваме, че няма проблем", довърши Мирчев.

Не за пръв път Мирчев и Стоянов влизат в остра размяна на реплики по време на заседание на парламентарната комисия по отбрана. В края на август думи Димитър Стоянов, че България няма възможност да оказва директна военна помощ на Украйна повече, станаха повод за спор между двамата.

"Получаваме тези кораби, защото в Черно море има война и се разчита, че България няма да е Троянският кон в НАТО, а ще си изпълнява съюзническите ангажименти", отвърна му Ивайло Мирчев. "Да не стане така, че да вземем тези кораби, а в момента, в който украинската страна има нужда от съдействие, ние да не им ги дадем", коментира той.

Димитър Стоянов обаче определи тези изказвания като политически.

"Г-н Мирчев, като е готов - да нарамва пушките и да заминава там, където иска да ходи", коментира той. Министърът на отбраната каза, че България си изпълнява задълженията и не е Троянски кон в НАТО. "България е част от противоминната група и никога не е отказвала да бъде част от тази група, която работи заедно с Румъния и Турция", заяви Стоянов тогава.

"По повод съвета за пушката - няма проблем, обаче само ако дойдете с мен, но на коя страна ще бъдете вие, да не отидете при Путин", отговори му Ивайло Мирчев.

"Ако нарамя пушката, ще го направя за България", заяви министър Стоянов.