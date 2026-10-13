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Привикаха нашия посланик в Скопие за Ива Михайлова, посрещането ѝ в София било "провокация"

Тони Маскръчка

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Ива Михайлова пред “Пирогов” в понеделник с адвокат Николай Димитров Снимка: стопкадър БНТ

Българският посланик в РС Македония Желязко Радуков е бил привикан днес в Министерството на външните работи в Скопие. Поводът е пристигането в София на Ива Михайлова, която е с двойно гражданство, срещу нея има дело за катастрофа със смъртен случай в Кочани и тя има забрана за напускане на РС Македония.

Пред нашия дипломат е било заявено, че начинът, по който тя е била посрещната в София, включително и изявленията за "среща с нея на най-високо ниво представляват провокация и подриват усилията за изграждане на доверие и развитие на добросъседските отношения."

На срещата е било казано още, че такава постъпка представлява директно навлизане в правната система на РС Македония и изпраща сериозно погрешен сигнал по отношения на зачитането на съдебните актове и принципа на еднаквост пред закона. "Националната принадлежност или притежаване на друго гражданство не могат да служат като основа за защита от отговорност пред надлежните институции", е било посочено още на срещата.

От Външно министерство в Скопие съобщават още, че от България като членка на ЕС се очаква да постъпва съгласно основните европейски принципи.

На посланика му е било казано, че Министерството на външните работи и външната търговия ще предприеме съответните крачки за информиране на международните институции, особено институциите на ЕС и Съвета на Европа.

Ива Михайлова пристигна в понеделник сутринта в София с адвоката си Николай Димитрв и б приета за лечение в "Пирогов". Двамата обясниха, че са преминали официално през граничен пункт, но не посочиха кой. От МВР в Скопие съобщиха, че в граничните им системи няма регистрирано излизане на Ива Михайлова от РС Македония, а у нас пък няма регистрирано нейно влизане в страната ни. 

Ива Михайлова пред “Пирогов” в понеделник с адвокат Николай Димитров

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