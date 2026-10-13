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След близо 8 часа отвориха Кресненското дефиле, затворено заради горящ камион

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Камион гори в Кресненското дефиле, движението е спряно. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Светлана Паскова

Близо 8 часа по-късно отвориха за движение Кресненското дефиле. 

Рано тази сутрин там се запали камион и движението беше спряно и в двете посоки. 

В дефилето се бяха образували километрични колони от чакащи автомобили. Движението вече е отворено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Камион гори в Кресненското дефиле, движението е спряно. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Светлана Паскова
Камион се запали в Кресненското дефиле. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон
Камион гори в Кресненското дефиле, движението е спряно. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Светлана Паскова
Камион се запали в Кресненското дефиле. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон
Камион гори в Кресненското дефиле, движението е спряно. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон, Светлана Паскова
Камион се запали в Кресненското дефиле. СНИМКА: Фейсбук Кулата-Промахон
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