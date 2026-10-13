След близо 8 часа отвориха Кресненското дефиле, затворено заради горящ камион

Близо 8 часа по-късно отвориха за движение Кресненското дефиле.
Рано тази сутрин там се запали камион и движението беше спряно и в двете посоки.
В дефилето се бяха образували километрични колони от чакащи автомобили. Движението вече е отворено.
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Близо 8 часа по-късно отвориха за движение Кресненското дефиле.
Рано тази сутрин там се запали камион и движението беше спряно и в двете посоки.
В дефилето се бяха образували километрични колони от чакащи автомобили. Движението вече е отворено.
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