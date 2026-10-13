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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23726844 www.24chasa.bg

Четири нови електрически камиона ще чистят парковете в София

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Новите екологични камиони. Снимка: Столична община

Четири нови електрически камиона ще чистят парковете и зелените зони в София.

„София е модерен европейски град, който изисква съвременни, екологични и интелигентни решения за поддръжка на градската среда. С въвеждането на новата 100% електрическа техника правим поредна важна крачка в модернизацията на грижата за зелената система - инвестираме пряко в качеството на въздуха, спокойствието на хората и бързината, с която екипите ни поддържат парковете", заяви заместник-кметът по околна среда инж. Николай Неделков.

Четирите нови лекотоварни електрически камиона SEVIC V500e вече са приети и интегрирани в ежедневната оперативна дейност на ОП „Паркове и градски градини". Превозните средства са разпределени за постоянна работа в Южния парк, Борисовата градина, парк „Възраждане" и други ключови зелени пространства в София, където обслужват почистването, превоза на инвентар и събирането на растителни отпадъци.

Новите екологични камиони. Снимка: Столична община

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