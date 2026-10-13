Осъдиха на 8 г. затвор шофьор, причинил смърт и тежки травми на пътя Севлиево-Ловеч

8 години ефективно лишаване от свобода и 10 години без книжка даде Окръжният съд в Габрово на мъж от с. Петко Славейков, общ. Севлиево, за причинени смърт и телесни повреди в катастрофа.

Съдът признал подсъдимия шофьор с инициали И.А. за виновен в това, че на 7 септември 2023 г., на път между Севлиево и Ловеч, в землището на село Петко Славейков, навлязъл с „Мерцедес"-а си в лентата за насрещно движение, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Така предизвикал смъртоносен сблъсък с движещ се в насрещната лента лек автомобил „Нисан". В катастрофата по непредпазливост причинил смъртта на жена от село Драганово, обл. В. Търново, която пътувала в идващата насреща кола и средни телесни повреди на още двама души - пътници в двата автомобила.

За престъплението той е осъден на 8 години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

Съдът лишил подсъдимия и от право да управлява МПС за срок от 10 години.

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок.