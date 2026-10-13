Министър Николай Найденов: Участието на единствен кандидат досега не е приключвало позитивно за прокуратурата

На 13 октомври 2026 г. министърът на правосъдието Николай Найденов изпрати писмо до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) по отношение на процедурата за определяне на временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България. С него той призовава ПК на ВСС да предложи на Пленума възможност за реален избор между кандидати с ясно заявени позиции и визия за прокуратурата за следващия 6-месечен срок.

Министър Найденов заявява, че Прокурорската колегия е органът, който по закон и по компетентност следва първи да осигури пълнота на кръга от кандидати, преди Пленумът да вземе решение. Поради това, както и поради текущата процедура по избор на членове на ВСС, министърът посочва, че към настоящия момент няма да упражни правото си да номинира временен ръководител на прокуратурата. По този начин се избягват всякакви съмнения за вмешателство на изпълнителната власт върху съдебната. Вторият аргумент, който министърът изтъква в писмото си, е, че не е получил кадрова справка за тези, които са дали съгласие да поемат функциите на и.ф. главен прокурор. Според предоставените от прокуратурата данни, двама завеждащи отдели от Върховна касационна прокуратура са изразили съгласие да поемат длъжността „и.ф. главен прокурор“ за следващите 6 месеца. С писмото те са препратени на ПК на ВСС за преценка при номинацията на кандидати.

Правосъдният министър обръща внимание на факта, че от м. юни 2023 г. за прокуратурата е станало трайна практика да се ръководи от временно изпълняващи функциите, въпреки че замисълът на Закона за съдебната власт е това да става по изключение.

Министър Найденов настоява до 22 октомври 2026 г., когато изтича мандатът на настоящия и.ф. главен прокурор, да се разшири кръгът на предложените лица, които отговарят на изискванията, да не прилага старшинството като определящ критерий, да бъдат изслушани кандидатите относно намеренията им за срока, в който ще изпълняват функциите, както и изборът да бъде видим и прозрачен, за да бъде възстановено доверието в институцията. Министърът припомня, че досегашните избори с единствен кандидат не са приключвали позитивно за прокуратурата.

„Шестте месеца не са време за изчакване, а срок, в който трябва да се предприемат конкретни действия по възстановяването на доверието в институцията, включително по организацията на работата и установените проблеми, например в Софийска градска прокуратура“, се казва в писмото. Министърът очаква в кратък разумен срок след определянето на новия и.ф. главен прокурор да бъдат демонстрирани реални действия в тези насоки.