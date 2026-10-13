В София липсват 156 сестри за яслите, 78 групи - под заплаха от закриване

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Столичната община предлага законодателни промени, които да гарантират медицинското обслужване и работата на детските заведения въпреки недостига на кадри. Подкрепени са от Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация и Столичната лекарска колегия, представители на академичната общност и над 200 директори на детски градини

Няма да закриват ясли или да оставят служители без работа, увериха двама зам.-кметове

Предложените от общината законодателни промени няма да доведат до закриване на ясли и премахване на медицинското обслужване в София. Това увериха на брифинг двама зам.-кметове на столицата - Десислава Желязкова по образование и Надежда Бачева - по социални дейности. Заедно с тях бяха ипредставители на организациите, подкрепящи промените - Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация и Столичната лекарска колегия, представители на академичната общност и над 200 директори на детски градини.

Според Бачева и Желязкова противопоставянето на медицинските специалисти и педагозите създава излишен страх, вместо да помага за решаването на проблема с недостига на кадри.

„Децата в яслена възраст имат нужда от здраве и сигурност, но и от подкрепа за своето развитие. Медицинските сестри и педагозите имат различни

компетентности, които трябва да се допълват. Когато ги противопоставяме, създаваме излишно напрежение, вместо да търсим най-добрия механизъм за грижа за всяко дете", заяви Желязкова.

Според общината медицинските сестри и педагозите имат различни, но взаимно допълващи се роли. Медицинските сестри следят здравословното състояние на децата, разпознават симптоми и реагират при спешни ситуации. А педагозите подпомагат развитието им чрез игра, общуване и занимания, съобразени с възрастта.

През първите три години от живота на детето се полагат основите на езиковото, познавателното,

емоционалното и социалното развитие. Затова организацията на яслената грижа трябва да отчита различните потребности на децата и да осигурява координирана работа между специалистите.

„Родителите искат да знаят, че децата им са в сигурна среда и че при необходимост ще получат навременна помощ. За нас е важно да работим за

привличането на медицински кадри и едновременно с това да намерим организация, която позволява на детските заведения да функционират", уточни Бачева.

В общинските детски заведения в София в момента има недостиг от 156 медицински сестри. При

необходимост от 520 специалисти наличните са 364, като над половината от тях са в пенсионна възраст. Кадровият дефицит затруднява работата на яслените групи и поставя въпроса как медицинското обслужване да бъде организирано така, че детските заведения да могат да продължат да работят.

Затова общината предлага медицинската грижа да се осигурява на ниво детско заведение, вместо да се изисква медицинска сестра във всяка отделна яслена

група. Министерството на здравеопазването вече е дало тълкуване, според което при определени условия е възможно медицински специалист да бъде осигурен на ниво заведение. Остават обаче отворени въпросите за назначаването на специалистите,

финансирането на възнагражденията и организацията на работата в заведения с повече от една сграда.

„Не искаме да затваряме детски ясли. Искаме те да продължат да работят и качеството на грижата да се повишава. За да постигнем това, са ни необходими

ясни правила, които отчитат както нуждата от медицинско обслужване, така и реалния недостиг на специалисти", обясни Желязкова.

И добави, че повече от 2 г. общината работи по предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето и свързаната нормативна уредба. Част от предложенията са намерили отражение в законопроект, подкрепен на първо четене от парламентарната Комисия по образованието и науката. Общината настоява законодателните промени да дадат ясни отговори за отговорностите на институциите, назначаването на медицинските специалисти и финансирането на грижата. И подкрепя преминаването на детските ясли към системата на Министерството на образованието и науката, при добре планиран преход и ясни стандарти за ранно детско развитие.

От началото на мандата увеличихме с 35% възнагражденията на медицинските сестри в общинските детски заведения. Столичната община развива и стипендиантска програма за медицински сестри, както и партньорство с Пета

градска многопрофилна болница за подготовка на нови кадри, каза Бачева.

И добави, че недостигът на медицински специалисти засяга и други звена на здравната система. Затова усилията за привличане на нови кадри трябва да вървят заедно с по-добра организация на работата и нормативни решения, които позволяват наличните специалисти да бъдат използвани ефективно.

Общината е готова да продължи разговора с медицинските специалисти, професионалните организации, родителите и общините.